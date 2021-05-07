Глава ЛНР заявил о пятикратном росте числа обстрелов со стороны Украины

Украина увеличила число обстрелов самопровозглашенной Луганской народной республики в пять раз с февраля текущего года, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА «Новости».

«Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля, когда прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу», – рассказал Пасечник.

По его словам, «затишье» в последний раз наблюдалось в период с 22 июля 2020 года до Нового года. Глава самопровозглашенной республики отметил, что «относительная тишина» на линии соприкосновения установилась после принятия комплекса дополнительных мер по обеспечению перемирия.

«После Нового года все вернулось на круги своя <…> Я бы сказал так, что в последнее время обстановка обострилась, имеет тенденцию к росту количества обстрела нашей территории», – добавил Пасечник.

В ходе интервью глава самопровозглашенной ЛНР также заявил, что Луганск не ожидает скорого наступления киевских силовиков. Кроме того, он выразил уверенность, что ситуация в Донбассе будет обсуждаться на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Он также согласился с прогнозами о том, что до встречи российского и американского лидеров на востоке Украины не будет эскалации.