Корабли ВМС Британии отзовут после снятия блокады острова Джерси французскими рыбаками

Два сторожевых корабля ВМС Великобритании покинут окрестности острова Джерси в проливе Ла-Манш и вернуться в пункт постоянной дислокации после того, как французские рыбаки сняли блокаду этой территории, которая валяется коронными землями Соединенного Королевства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Мы рады, что французские рыболовецкие судна покинули окрестности Джерси», — говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что в настоящее время «ситуация разрешена», в связи с чем сторожевые корабли прибрежного действия будут готовиться к возвращению в порт в Британии.

Ранее стало известно, что Лондон направил два военных корабля к острову Джерси после того, как Франция пригрозила оставить данную территорию без электроэнергии.