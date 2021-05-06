Шойгу отчитался перед Путиным о ходе подготовки к параду Победы в Москве

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
РИА «Новости»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о ходе подготовки к параду Победы 9 мая в Москве на Красной площади. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля рассказал, что в четверг, 6 мая, российский лидер заслушал доклад министра обороны о ходе подготовки к параду Победы, который пройдет на Красной площади 9 мая.

Ранее ночью во вторник, 4 мая, на Красной площади российской столицы с участием пеших расчетов и колонны военной техники прошла вторая ночная репетиция парада Победы. На главной площади страны провели тренировку 12 тыс. человек в составе 37 парадных расчетов. Также по Красной площади прошли 190 единиц военной техники, в том числе танки Т-34, Т-72Б3М, Т-80 БВМ, Т-90М «Прорыв» и Т-14«Армата», бронеавтомобили семейства «Тайфун», боевые машины пехоты БМП-3, БМП-2 и «Курганец-25», а также артиллерийские комплексы и ракетные установки.

Первая ночная репетиция состоялась в четверг, 29 апреля. На этой тренировке присутствовали пять типов танков: исторические, современные и перспективные образцы.

До этого стало известно имя нового диктора Парада Победы.