Минобороны Швеции назвал возвращение российских войск в ППД «дымовой завесой»

Министр обороны Швеции Петер Хюльтквист заявил, что возвращение подразделений российской армии в пункты постоянной дислокации после проведения проверки боеготовности якобы является «дымовой завесой», передает телеканал SVT.

«Россия организовала себе существенную свободу действий на данном этапе, оставив на месте вооружение и все остальное. Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе, можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России», — заявил Хюльтквист.

Министр обороны Швеции считает, что Россия якобы намеренно оставила вооружения на месте проведения учений на юге страны.

«Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», — дополнил Хюльтквист.

Он также заявил, что провел переговоры с украинским коллегой, Андреем Тараном. В ответ на вопрос, не приняла ли Швеция украинскую трактовку эскалации конфликта, Хюльквист ответил отрицательно.

В четверг, 23 апреля, министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах.