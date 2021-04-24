Посол Украины разочарован отказом ФРГ предоставить оборонное вооружение

Посол Украины в Германии Андрей Мельник у себя в Twitter прокомментировал заявление кандидата в канцлеры ФРГ Анналены Бэрбок о том, что помощь украинской стороне в разминировании Донбасса для Берлина является более приоритетной задачей, чем предоставление оборонного вооружения.

Дипломат выразил сожаление, что Украине был дан отказ как по предоставлению «оборонного вооружения, так и по НАТО». «Это разочаровывает», — написал Мельник в соцсети.

По его словам, Киев должен отбросить иллюзии относительно политики Берлина после выборов и «полагаться только на собственные силы».

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung писала, что Украина запросила у ФРГ вооружения «для защиты черноморского побережья», включая корветы, системы ПРО и средства по разминированию. Сообщалось, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас выступает против предоставления Украине вооружений. При этом глава немецкого Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в данном вопросе.