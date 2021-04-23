В Пентагоне рассчитывают на отвод российских войск из Крыма

Пентагон ожидает, что Россия отведет свои войска из Крыма и приграничных с Украиной районов. Об этом сообщил представитель американского военного ведомства, подполковник морской пехоты Антон Семелрот, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что Россия выведет войска из Крыма и с границы Украины, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации в соответствии с ее заявлением, что она это сделает», — подчеркнул представитель штаб-квартиры министерства обороны Соединенных Штатов.

По словам Семелрот, американская сторона продолжит следить за развитие ситуации и перемещением военных сил России.

В Кремле прокомментировали перемещение российских военных.

«Это абсолютно не связанные явления, мы говорили, что любые перемещения войск по территории России никому не угрожают, не представляют угрозу и не являются какой-то эскалацией», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ко всему прочему, министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах. Он приказал с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.

Также сообщалось, что военнослужащие РФ, принимавшие участие в учениях в Крыму, возвращаются к местам постоянного расположения.