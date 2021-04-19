США не планируют направлять свои войска в Афганистан после их вывода

США не планируют направлять свои силы в Афганистан, чтобы бороться с терроризмом после того, как Вашингтон выведет свои войска. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет ТАСС.

«Нет никаких планов по повторной отправке американских военнослужащих [в Афганистан]», — сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал решение главы государства Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана к 11 сентября текущего года.

14 апреля президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выполнили свою миссию в Афганистане и с 1 мая начнут выводить войска из страны. По его словам, вывод войск должен быть завершен к 11 сентября.

В 2020 году США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан к 1 мая. Администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с талибами.

Американская операция в Афганистане была начата в ответ на террористический акт 11 сентября 2001 года.