ВС Украины заявили о 15 обстрелах их позиций в Донбассе за сутки

Украинские военнослужащие заявили в субботу, 17 апреля, что зафиксировали 15 обстрелов своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины на странице в Facebook.

При этом уточняется, что в результате обстрелов никто не погиб.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Le Figaro предсказал Донбассу и Крыму будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле». В пятницу, 16 апреля, во время встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже Зеленский заявил, что Киев всегда готов вернуться к дипломатическому разговору по решению конфликта в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.