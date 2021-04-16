Украина попросила США расширить программу обучения ее солдат

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев просит США расширить программу обучения украинских военных американскими инструкторами, передает РИА «Новости».

По его словам, украинская сторона просит об этом Соединенные Штаты и «будет прикладывать усилия для того, чтобы подобные миссии» проводились не только на Яворивском полигоне во Львовской области, а также и в других регионах Украины, «чтобы мы расширили эту программу».

Вместе с тем Шмыгаль отметил, что в пятницу, 16 апреля, была произведена восьмая ротация американских инструкторов, которые занимаются обучением украинских военных во Львовской области.

Глава кабмина также считает, что расширение военно-технического сотрудничества и международные программы по подготовке украинских военнослужащих являются «фактором сдерживания агрессора».

На этой неделе глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены и дальше поставлять Украине некоторых видов вооружений и своих военных инструкторов.