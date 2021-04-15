Меркель и Байден призвали РФ не усиливать присутствие войск у границ Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду, 14 апреля, телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом, в ходе которых они обсудили ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта.

По его словам, обе стороны были едины во мнении, что от России необходимо потребовать отказаться от якобы «недавнего усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации ситуации» в восточной Украине.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг заявления США о скоплении сил РФ у границы с Украиной.

До этого он заявил, что перемещение российских войск по территории государства не должно беспокоить другие страны.

В конце марта американские СМИ сообщили, что РФ якобы стягивает войска к границе с Украиной. До этого подобные заявления звучали и в Киеве. В Москве пояснили, что аналогичные публикации помогут переложить вину на Россию в случае обострения внутреннего конфликта на Украине.