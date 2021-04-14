Грузия заявила о выводе своих войск из Афганистана вслед за НАТО

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что грузинские власти выведут всю свою армию из Афганистана по графику, согласованному с НАТО. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«НАТО приняла решение поэтапно до сентября текущего года завершить миссию в Афганистане. Соответственно, Афганистан по установленному с НАТО графиком покинут и грузинские подразделения», — пишет премьер-министр.

Он отметил, что сегодня в Афганистане служат 860 грузинских миротворцев, участвующих в миссии НАТО «Решительная поддержка».

В публикации Гарибашвили поблагодарил всех грузинских военных, которые приняли участие в миссии и тех, кто до сих пор служит в этой стране.

Грузия с 2004 года участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане. Грузинские миротворцы дислоцированы на авиационной базе Баграм, в Кабуле и Мазари-Шарифе.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты начнут вывод войск из Афганистана 1 мая. С этого же дня вывод войск начнет осуществлять НАТО.