Джабаров назвал провокацией переброску войск США и НАТО к границам России

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров
Нина Зотина/РИА «Новости»

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал ситуацию с переброской войск США и НАТО к границам России провокацией, сообщает RT.

«Россия очень внимательно отслеживает ситуацию. Я считаю, то, что сейчас совершают страны НАТО, — это полное безобразие, это провокация», — пояснил сенатор.

По его мнению, страны НАТО хотят «руками Украины» втянуть Россию в конфликт. Джабаров добавил, что власти РФ принимают адекватные меры, поскольку в случае обострения ситуации нужно будет дать достойный ответ.

Как подчеркнул сенатор, угрожать России бесполезно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО перебрасывают войска к границам европейской части России. По его словам, основной боевой потенциал зарубежных военных сил в данный момент развернут в Причерноморье и на Балтике.