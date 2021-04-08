ЛНР заявила об обстреле своих территорий со стороны Украины
Народная милиция самопровозглашенной ЛНР заявила, что ВС Украины обстреляли территорию республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
«С начала текущих суток зафиксировано два нарушения второго пункта дополнительных мер по усилению и контролю действующего режима прекращения огня», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данные о пострадавших пока что уточняются.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, который до этого посетил Донбасс, заявил, что ситуация в регионе действительно обострилась.
До этого стало известно, что представители США, Канады, Литвы, Польши и Великобритании провели совещание и обсудили якобы «рост военной активности» России возле границ Украины. Встреча, в которой приняли участие исполняющая обязанности заместителя министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Аманда Дори и коллеги из указанных стран-членов НАТО, прошла в онлайн-формате.