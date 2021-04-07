МИД России обвинил Украину в наращивании сил в Донбассе

Украина продолжает стягивать войска к линии соприкосновения в Донбассе и нарушать установленный режим прекращения огня, указано в заявлении официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.

Российский МИД также обращает внимание на агрессивную информационную кампанию Украины и ряда западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе.

«Рассматриваем подобную политику дезинформации и пропаганды в качестве действий, призванных <...> отвлечь внимание от собственных военных приготовлений Киева в Донбассе, украинского саботажа выполнения Минских соглашений и наращивания военной активности стран НАТО на территории Украины», — подчеркивает Захарова.

Российский МИД также призывает Украину и Североатлантический альянс «прекратить доходящую до истерики русофобскую пропагандистскую кампанию» и воздержаться от действий, способных привести к дестабилизации ситуации в Донбассе.

Ранее секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Москва не планирует вмешиваться в конфликт на востоке Украины, однако внимательно следит за ситуацией.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.