Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Российским истребителем МиГ-31 был сопровожден самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ (НЦУО).

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили 7 апреля самолет военно-воздушных сил Норвегии, который приближался к государственной границе России.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — сказано в сообщении.

Экипаж российского самолета выяснил, что воздушной целью является самолет Falcon-20 ВВС Норвегии, дополняют в НЦУО. МиГ-31 сопроводил его над акваторией Баренцева моря.

Как уточняет агентство, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования от государственной границы России после разворота иностранного военного самолета.

В НЦУО также пояснили, что МиГ-31 не нарушил государственную границу Российской Федерации.