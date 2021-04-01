Алиев оценил риск обострения ситуации в Карабахе

Риски обострения ситуации в Нагорном Карабахе минимальные, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с российским вице-премьером Алексеем Оверчуком. Его слова приводит ТАСС.

По оценке азербайджанского лидера, постконфликтная ситуация в регионе развивается в целом позитивно.

«Риски эскалации минимальные», – отметил Алиев.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировали стабилизацию обстановки в Нагорном Карабахе.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия, 9 ноября, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.