Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет...» — говорится в сообщении.

В текущем году призыву подлежат 134 650 человек.

Речь идет о гражданах, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть 29 марта 2021 года.

В 2020 году 135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва.

Согласно законодательству РФ, весенний призыв на военную службу проходит с 1 апреля по 15 июля.