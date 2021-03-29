Путин подписал указ о весеннем призыве
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2021 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 27 лет...» — говорится в сообщении.
В текущем году призыву подлежат 134 650 человек.
Речь идет о гражданах, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть 29 марта 2021 года.
В 2020 году 135 тысяч новобранцев отправились на службу в рамках весеннего призыва.
Согласно законодательству РФ, весенний призыв на военную службу проходит с 1 апреля по 15 июля.