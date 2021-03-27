Военные США проведут виртуальные учения по противодействию России

Американские военные проведут масштабные виртуальные учения по противодействию России и Китаю, сообщает CNN со ссылкой на источники в американском министерстве обороны.

По данным телеканала, речь идет о «строго засекреченной военной игре», учения состоятся летом текущего года.

«Сценарии, описанные в игре, будут отражать реальные жизненные возможности. Это могут быть крупные кибератаки, наступление России в Прибалтике, дальнейшая милитаризация Арктики Москвой или Китаем, играющим мускулами в Южно-Китайском море, или даже вторжение на Тайвань», – указано в сообщении.

Как сообщает СМИ, целью игры будет подготовка высшего руководства США к борьбе с потенциальным глобальным кризисом, разразившимся на нескольких фронтах, игрокам придется иметь дело с постоянно меняющимися сценариями и бороться за военные активы.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Соединенные Штаты начали против России новый тип войны.