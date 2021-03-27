Во всех государственных вузах могут создать военные учебные центры

Во всех государственных вузах в России могут появиться военные учебные центры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Военные учебные центры будут созданы во всех государственных российских вузах», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что предложение прорабатывается со всеми силовыми министерствами и ведомствами.

Кроме того, также обсуждается открытие военных учебных центров в коммерческих вузах.

В России до 2019 года в вузах параллельно существовали военные кафедры и учебные центры, а также три программы обучения. В начале 2019 года они были объединены в единые учебные центры. Сейчас при университетах работают около 100 военных учебных центров.