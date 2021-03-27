В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками села Веселое

Вооруженные силы Украины обстреляли село Веселое в пригороде Донецка. Об этом заявили в в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА «Новости».

Отмечается, было выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров.

Обстрел был зафиксирован по направлению Пески (поселок находится под контролем Киева) — Веселое.

Ранее в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявили, что в пятницу, 26 марта, четверо военных ВСУ погибли и двое получили ранения при минометном обстреле неподалеку от поселка Шумы в Донецкой области. В ДНР заявили, что эти утверждения Киева не соответствуют действительности.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.