В ДНР опровергли обвинения в обстреле позиций ВСУ в Донбассе

Заявление Киева о минометном обстреле в районе населенного пункта Шумы в Донбассе не соответствуют действительности. Такое заявление сделали в управлении Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Так там прокомментировали заявление украинской стороны о том, что четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли и двое были ранены в результате минометного обстрела со стороны ДНР на позициях в данном районе.

В донецком оборонном ведомстве заявили, что в районе населенного пункта Шумы подразделения Народной милиции республики «не выполняли никаких огневых задач».

Там также отметили, что военнослужащие Народной милиции ДНР «не поддались на провокацию» и не открывали ответный огонь.

Ранее журналист Юрий Бутусов сообщил в своем Facebook, что четверо военных ВСУ в пятницу, 26 марта, погибли под минометным обстрелом в зоне боевых действий в Донбассе. По его словам, обстрел произошел неподалеку от поселка Шумы в Донецкой области. Данную информацию подтвердили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) Украины.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия.