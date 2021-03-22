В Армении назначили нового начальника Генштаба ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны генерал-лейтенанта Артака Давтяна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Отмечается, что Давтян занял 22 марта соответствующую должность в связи с тем, что президент республики Армен Саркисян не подписал предложение премьера о его назначении и не оспорил это решение в Конституционном суде.

В ноябре прошлого года Пашинян уволил Давтяна с поста главы военно-промышленного комитета Армении.

При этом причина увольнения не называлась. Приказ был датирован 11 ноября. С мая по июль 2020 года Артак Давтян возглавлял генеральный штаб вооруженных сил Армении. Он руководил военно-промышленным комитетом республики с 17 июля 2020 года.