Пашинян заявил, что Армения приобрела у РФ Су-30 без ракет

Армения приобрела у России истребители Су-30СМ без ракет. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом он сказал во время встречи с жителями Арагацотнской области, видео с которой опубликовал в Facebook.

«Нам говорят: почему вы купили самолет? Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — сказал Пашинян.

По его словам, за это ответственны прежние власти республики.

«Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?» — задался вопросом Пашинян.

Ранее экс-начальник службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян заявлял, что закупленные у России истребители Су-30СМ не оснащены боеприпасами. Он также говорил, что Россия не продает другим странам ракеты «воздух — воздух» дальностью 130 км. Данное заявление не было подтверждено армянскими властями.