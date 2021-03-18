В МИД РФ раскритиковали имперские амбиции Великобритании

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Великобритании нарастить ядерный потенциал, передает РИА «Новости».

По ее словам, «с Британией все грустно», так как она до сих пор не отказывается от своих имперских амбиций.

«Амбиции есть, а базиса под ними нет. Более того, базис, увы, прогнивший и гнилой», — сказала дипломат.

Она также добавила, что своим решением Соединенное Королевство «пытается сделать хорошую мину при плохой игре», рассчитывая вернуть статус могущественного государства.

Накануне, 17 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сожалеют о решении Великобритании нарастить ядерный потенциал.

16 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил доклад по вопросам безопасности, согласно которому королевство намерено увеличить финансирование британской армии, продолжить сотрудничество с США и повысить свой ядерный потенциал, несмотря на то, что почти 11 лет назад Лондон принял решение о его сокращении.