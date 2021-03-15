Российско-белорусские учения начались под Нижним Новгородом
Тактические учения Вооруженных сил России и Белоруссии начались в Нижегородской области на полигоне «Мулино». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Отмечается, что это одно из трех российско-белорусских военных учений, одновременно проходящих на территории двух стран.
В учениях под Новгородом задействованы военнослужащие танковой бригады гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа и белорусские военные.
По данным ведомства, в рамках маневров военнослужащие отработают действия в наступлении и обороне с поддержкой боевых машин пехоты БМП-2, бронетранспортеров БТР-82А и танков Т-72Б3.
Кроме того, будут отработаны действия танковых и мотострелковых подразделений при штурме города.
Всего в этих учениях будут задействованы около 300 военнослужащих и свыше 80 единиц вооружения и военной техники.
Ранее сообщалось, что Российские военные прибыли в Белоруссию на совместные учения.