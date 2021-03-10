Адвокат заявил, что Гаспарян все еще остается главой Генштаба ВС Армении
Оник Гаспарян все еще остается начальником Главного штаба вооруженных сил Армении. Об этом заявил председатель Палаты адвокатов республики Ара Зограбян, передает «Интерфакс».
«Правительство заявило, что с 10 марта Оник Гаспарян считается освобожденным от должности силой закона. На самом деле, силой закона считается принятый указ президента», — уточнил правозащитник.
По его словам, учитывая также особенности военной службы, вступившего в силу указа главы государства недостаточно для увольнения высокопоставленного офицера.
Зограбян отметил, что после указа должен быть начат процесс сдачи-принятия, обобщенный отдельным правовым актом об исключении из списка личного состава военного управляющего органа и довольствования. Адвокат добавил, что лишь в таком случае служба военнослужащего может считаться завершенной.
Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд из-за увольнения главы Генштаба.