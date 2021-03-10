SpaceX получила контракт Пентагона на $159 млн

Компания SpaceX получила контракт с Пентагоном по запуску двух аппаратов для ВС США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стоимость контракта превышает $159 млн. При этом запуск должен быть осуществлен до 2023 года.

Кроме того, контракт на сумму свыше $224 млн получила компания United Launch Alliance (ULA), которая является традиционным партнером минобороны США для военных космических запусков.

Ранее стало известно, что SpaceX получила контракт Пентагона на отслеживающие ракеты спутники.