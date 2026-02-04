Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

В семье Мика Джаггера произошла трагедия

Тело пропавшего родственника Мика Джаггера обнаружили в море
Police Department

Тело родственника знаменитого британского рок-музыканта Мика Джаггера было обнаружено в море. Об этом сообщает портал Page Six.

Речь идет о пропавшем несколько дней назад Александре Ки, который является гражданским мужем 33-летней старшей внучки музыканта Ассизи.

Его тело обнаружили в воде на побережье вблизи города Бьюд в графстве Корнуолл. Вызванные на место происшествия полицейские и сотрудники береговой охраны сразу же выяснили, что мужчина не подает признаков жизни.

37-летнего Александра в последний раз видели 23 января в одном из пабов в городе Боскасле. Полиция Девона и Корнуолла объявила о его розыске.

Александр совместно с шеф-поваром Фредди Вудраффом является совладельцем популярного ресторана морепродуктов в Боскасле.

Ранее пропавшая без вести китайская блогерша была найдена бездомной и раненой на улице в Камбодже.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!