В семье Мика Джаггера произошла трагедия

Тело родственника знаменитого британского рок-музыканта Мика Джаггера было обнаружено в море. Об этом сообщает портал Page Six.

Речь идет о пропавшем несколько дней назад Александре Ки, который является гражданским мужем 33-летней старшей внучки музыканта Ассизи.

Его тело обнаружили в воде на побережье вблизи города Бьюд в графстве Корнуолл. Вызванные на место происшествия полицейские и сотрудники береговой охраны сразу же выяснили, что мужчина не подает признаков жизни.

37-летнего Александра в последний раз видели 23 января в одном из пабов в городе Боскасле. Полиция Девона и Корнуолла объявила о его розыске.

Александр совместно с шеф-поваром Фредди Вудраффом является совладельцем популярного ресторана морепродуктов в Боскасле.

