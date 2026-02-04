Россиян предупредили, кому грозит кариес из-за поцелуев

При поцелуе партнеры обмениваются бактериями, которые при определенных условиях могут вызвать развитие болезней, рассказала главный врач стоматологии «Все свои», эксперт по первичному приему Виктория Каратаева. В разговоре с «Газетой.Ru» она перечислила передаваемые через поцелуи болезни зубов.

По словам доктора, кариес, вопреки распространенному мнению, сам по себе не заразен. Это процесс разрушения эмали кислотой, которую вырабатывают бактерии. Главным провокатором появления болезни эксперт назвала Streptococcus mutans.

При поцелуе происходит обмен слюной, бактерии попадают в рот. Если есть зубной налет, человек есть много сладкого и не следит за гигиеной рта, то микробы начинают активно размножаться, объяснила Каратаева. Если оба партнера следят за гигиеной и здоровьем зубов, риск заражения минимален.

Специалист обратила внимание, что в зоне риска развития кариеса находятся несколько групп людей. Первая — дети до трех-четырех лет, у которых иммунная защита полости рта еще не сформирована. Поэтому, отметила эксперт, нельзя облизывать детскую соску или ложку, пробовать пищу ребенка той же ложкой и целовать малыша в губы.

Вторая группа — люди с ослабленным иммунитетом. После болезней, стресса или приема некоторых лекарств организм хуже сопротивляется бактериям, и им проще закрепиться. И третья — это пациенты с заболеваниями десен. Воспаление, по словам Каратаевой, создает подходящую среду для размножения патогенных микроорганизмов.

«При этом есть стоматологические проблемы, которые через поцелуи не передаются, — прокомментировала врач. — Пародонтит (воспаление десен) появляется из-за генетической предрасположенности, системных заболеваний. Не передаются и некариозные поражения эмали — гипоплазия, флюороз, эрозии, клиновидные дефекты. Механические повреждения, например, трещины в эмали, тоже не связаны с микрофлорой полости рта».

Снизить риски заражения кариесом можно, следуя простым правилам, продолжила врач. Для этого нужно чистить зубы дважды в день пастой с фтором, использовать зубную нить, ершики, ирригаторы, ополаскиватели. Такой уход предотвратит заболевания полости рта и появление неприятного запаха.

Обязательным, по мнению Каратаевой, должно быть посещение стоматолога раз в шесть месяцев, профессиональная гигиена полости рта. Доктор отметила, что наиболее эффективна чистка зубов по методике Air flow. Во время процедуры аппарат распыляет под давлением смесь из воды, воздуха и мельчайших кристаллов порошка. Это позволяет удалить налет и отложения и с поверхности зубов, и из промежутков между ними. Процедура не травмирует эмаль и десны, и ее можно использовать в ортодонтии для удаления мягкого налета вокруг брекетов.

«Своевременное обращение к специалисту снижает риски и помогает не доводить ситуацию до необратимых последствий», — резюмировала собеседница издания.

