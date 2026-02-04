Размер шрифта
Стало известно, что Долина приобрела квартиру в Латвии с помощью ипотеки

РИА Новости: Долина купила квартиру Юрмале в ипотеку
Alexey Belkin/NEWS.ru/Global Look Press

Певица Лариса Долина в 2010 году приобрела квартиру в латвийском курортном городе Юрмала в ипотеку. Об этом со ссылкой на документы сообщает РИА Новости.

Из них следует, что Долиной принадлежит недвижимость площадью 123,9 кв. м, которая находится совсем рядом с берегом Рижского залива. Квартира была приобретена в 2010 году в ипотеку. Сейчас ее стоимость превышает 27,4 млн рублей.

По данным онлайн-сервисов по продаже недвижимости в Латвии, в доме, где расположена квартира Долиной, стоимость продаваемых квартир составляет €220-275 тыс.

27 января сообщалось, что Долина может потерять две квартиры в Юрмале из-за санкций Европейского союза.

О квартирах Долиной в Юрмале стало известно в декабре. Тогда адвокат Александр Бенхин заявил, что певица может остаться без недвижимости общей стоимостью 95 млн рублей. Юрист обратил внимание на то, что артистка не может распоряжаться этими квартирами из-за санкций. Они попали под заморозку, из-за чего певица не может оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги или продать жилье.

Ранее сообщалось, что мошенники попытались присвоить латвийскую недвижимость Долиной.
 
