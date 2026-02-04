Журналист сообщил, что США согласились на требование Ирана перенести переговоры из Турции

США согласились перенести переговоры с Ираном из Турции в Оман. Об этом сообщил американского портала Axios Барак Равид в соцсети Х со ссылкой на арабский источник.

«Переговоры по ядерной программе между США и Ираном, как ожидается, состоятся в пятницу в Омане. Источник сообщил, что администрация [президента США Дональда] Трампа согласилась на просьбу Ирана перенести переговоры из Турции», — написал он.

Равид добавил, что в настоящее время продолжаются переговоры о том, присоединятся ли арабские и мусульманские страны региона к этим переговорам.

По информации Axios, иранцы хотят провести переговоры в Омане в двустороннем формате без участия других стран в качестве наблюдателей.

По словам источника портала, это связано с тем, что Тегеран хочет ограничить переговоры ядерными вопросами и не обсуждать такие вещи, как ракеты и прокси-группировки, которые являются приоритетными для других стран региона.

Axios подчеркнул, что требование о переносе места проведения встречи и провокации против американских судов в Персидском заливе могут подтолкнуть Трампа к отклонению от дипломатического пути и к военному варианту в тот момент, когда он уже собрал военные силы в Персидском заливе.

Ранее иранские катера попытались задержать американский танкер.