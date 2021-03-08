Вашингтон заблокировал поставку турецких вертолетов Пакистану из-за С-400

Вашингтон помешал поставкам 30 турецких вертолетов ATAK в Пакистан. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, комментируя последствия американских санкций против турецкого государства из-за покупки российских систем ПВО С-400.

«Это, вероятно, приведет к тому, что тендер, о котором идет речь, уйдет в Китай, и проигравшими здесь будут США», — заявил Калын в интервью агентству Bloomberg.

Пресс-секретарь отметил, что Анкара приняла решение о приобретении С-400 из-за позиции Соединенных Штатов, которые отказались поставить системы ПВО Patriot Турции на выгодных для нее условиях. В то же время Франция приостановила переговоры с турецкой стороной о поставке систем ПВО франко-итальянского концерна Еurosаm из-за действий республики в Сирии.

По словам Калына, Турция решает разногласия с Россией за счет конструктивного диалога, тоже может быть и с США.

«Но когда другая страна навязывает максималистскую позицию «либо вы делаете по-нашему, либо никак», это дает обратный эффект», — подытожил он.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО заявили, что Турция поставит под угрозу безопасность альянса, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными.

Ранее в Турции предупредили США о последствиях давления из-за С-400.