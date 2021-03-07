Алиханов ответил польскому генералу, описавшему войну за Калининград
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил на слова польского генерала Вальдемара Скшипчака, который описал сценарий войны за Калининград. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Алиханов отметил, что Россию сложно обвинять в агрессивном поведении по отношению к этим странам.
«У поляков, особенно у военных, есть, наверное, какие-то там свои внутренние комплексы, обусловленные историографией их, может быть. Я вообще считаю, сложно обвинять нас в агрессивном поведении по отношению к этим странам. Потому что ничего плохого мы своим соседям не желаем», — сказал он.
По его словам, танки НАТО и американские солдаты, которые иногда «не очень хорошо себя ведут» в таких командировках счастья восточноевропейским соседям не принесут.
«Я бы на месте стран Балтии думал сейчас об экономическом развитии и других вопросах. О том, как удержать население в стране в условиях членства в Евросоюзе», — отметил губернатор.
Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак описал возможный сценарий боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.