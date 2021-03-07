В США испытают новые лазерные пушки для истребителей

В США изготовили макет лазерной пушки воздушного базирования, которой будут оснащать истребители, сообщает РИА «Новости».

Тестирование системы Shield начнется летом, когда поступит энергетическая установка и система управления лучом. В 2024-м начнутся полноценные наземные испытания всего комплекса.

Лазер, как планируется, должен сбивать приближающиеся к самолету ракеты класса «земля — воздух» или «воздух — воздух».

При этом эксперты считают, что для интеграции лазеров в боевые самолеты потребуются еще десятки лет из-за габаритов энергетических установок.