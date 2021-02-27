НАТО высоко оценил российский зенитный комплекс «Панцирь»

Российские зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-С» с легкостью уничтожают военные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в связи с этим для НАТО ликвидация «панцирей» в приоритете. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчет Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса (Joint Air Power Competence Centre), который возглавляет командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.

В документе говорится, что ЗРПК был в первую очередь создан для точечной объектовой защиты от самолетов и вертолетов противника, а также для обороны дальнобойных систем ПВО от ударов высокоточного оружия.

Благодаря этим данным «Панцирь-С1» не только прекрасно справляется с БПЛА, но и может закрыть возникший в регулярных частях ПВО пробел между спецсистемами противодействия крупногабаритным БПЛА и комплексами противодействия мини-дронам.

«Панцирь» и подобные ему комплексы противодействия БПЛА <...> «представляют собой растущую угрозу для дружественных сил на поле боя и должны нейтрализовываться до их вступления на театр военных действий», — указано в документе.

Ранее французский журналист https://www.gazeta.ru/army/news/2021/02/25/15665024.shtml стереотипы Европы о военном потенциале России.