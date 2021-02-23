Трое украинских военных погибли при пожаре в блиндаже в Донбассе

Трое украинских военнослужащих погибли в результате пожара в блиндаже в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр командования 58-й отдельной мотопехотной бригады имени Ивана Выговского.

Отмечается, что тела военных были обнаружены при разборе завалов после пожара, начавшегося около 4.00 (5.00 мск) 20 февраля в одном из подразделений бригады.

Еще один военнослужащий с 90% ожогами тела был эвакуирован в ожоговый центр. Он умер от полученных травм во вторник, 23 февраля.

В настоящее время военная служба правопорядка ВС Украины ведет проверку.

14 февраля стало известно о гибели трех военных ВСУ в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил в течение 10 дней найти виновных в гибели военных.