Кортеж главы МВД Ливии подвергся нападению

Автоколонна министра внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги подверглась нападению. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Совершено нападение на кортеж министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги на трассе Джанзур-Триполи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из нападавших был убит.

Ранее глава ПНС Ливии Фаиз Саррадж покинул страну.

В Ливии продолжается противостояние между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.