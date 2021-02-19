В Пентагоне заявили, что США не пойдут на поспешный вывод контингента из Афганистана
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не пойдет на поспешный вывод военнослужащих из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Остин утверждает, что Соединенные Штаты «привержены дипломатическим усилиям по прекращению войны» в Афганистане, однако военных не станут поспешно и беспорядочно выводить из исламской республики.
«Министр обороны сказал союзникам, что США проводят обзор условий соглашения с «Талибаном» (организация запрещена в России), чтобы определить, соблюдают ли его стороны, — говорится в сообщении.
В Пентагоне также отметили, что Остин намерен консультироваться с союзниками и партнерами на протяжении всего данного процесса.
В конце февраля 2020 года США и радикальное афганское движение «Талибан» (организация запрещена в России) подписали соглашение о мире впервые более чем за 18 лет войны. Согласно договоренностям, американские войска должны покинуть Афганистан спустя 14 месяцев после заключения сделки. Однако в январе администрация нового президента США Джо Байдена заявила о намерении пересмотреть соглашения с афганской радикальной группировкой «Талибан».