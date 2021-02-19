Китай впервые отчитался о потерях при конфликте на границе с Индией

Четверо китайских военнослужащих погибли, еще один серьезно пострадал при обострении конфликта на границе с Индией в июне 2020 года, сообщило министерство обороны Китайской Народной Республики (КНР).

До этого китайская сторона не публиковала данные о своих потерях.

Один из погибших был посмертно удостоен почетного звания героя, еще троим также посмертно присвоили государственные награды первой степени, указано в заявлении минобороны.

Ситуация на границе обострилась в мае 2020 года на фоне ряда конфликтов между военными Индии и Китая в районе озера Пангонг. В феврале 2021 года стороны начали отводить войска от границы.