Подполковник покончил с собой в подмосковной воинской части

В воинской части подмосковных Мытищах подполковник покончил с собой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что тело мужчины было найдено в субботу, 13 февраля.

Он добавил, что версия о совершении подполковником самоубийства является предварительной. По его словам, рядом с телом не было найдено предсмертной записки.

Источник подчеркнул, что по данному факту проводится проверка.

Ранее в Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника.