Подполковник покончил с собой в подмосковной воинской части
Ника Пикекатлет
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В воинской части подмосковных Мытищах подполковник покончил с собой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что тело мужчины было найдено в субботу, 13 февраля.
Он добавил, что версия о совершении подполковником самоубийства является предварительной. По его словам, рядом с телом не было найдено предсмертной записки.
Источник подчеркнул, что по данному факту проводится проверка.
Ранее в Мурманской области обнаружили тело военнослужащего-контрактника.
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