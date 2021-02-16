В США российскую бронемашину «Ласок 4-П» назвали «чумным доктором»

Американцы назвали новый российский сверхкомпактный бронеавтомобиль «Ласок 4-П» «мобильным чумным доктором». Об этом информирует издание The Drive.

Авторы статьи отметили, что никогда не видели аналогов такой машины. Они выразили мнение, что необычная компактная форма бронеавтомобилю была дана для того, чтобы его было возможно перемещать вертолетом Ми-8. Также эксперты предположили, что V-образный корпус может защитить «Ласок 4-П» от взрывных устройств и мин.

Пользователи социальных сетей также прокомментировали внешний вид российского автомобиля. Некоторые посчитали, что он похож на ретробронетранспортер, другие вовсе предположили, что машина предназначена для фильма Тима Бертона.

Ранее журналисты The Drive назвали проклятым российский авианосец «Адмирал Кузнецов».