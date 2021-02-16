Зеленский поручил в течение 10 дней найти виновных в гибели военных в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил следователям в течение 10 дней найти виновных в гибели трех военных в Донбассе 14 февраля, передает РИА «Новости».

Трагедия произошла возле населенного пункта Новолуганское, военнослужащие подорвались на взрывном устройстве. По факту произошедшего государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело.

Украинский лидер поручил расследовать произошедшее министру обороны Андрею Тарану и главе Генштаба Руслану Хомчаку.

По словам Зеленского, военные подорвались на пяти минах ТМ-62, установленных в шахматном порядке. Следователи рассматривают три варианта причины трагедии: нарушение правил обращения с боеприпасами и взрывными устройствами, теракт незаконных вооруженных формирований дистанционного подрыва мины, халатное отношение военных к службе, выразившееся в ненадлежащей организации службы и перемещении военных во время выполнения боевых задач.