Внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в Белоруссии

В Вооруженных силах Белоруссии началась внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщили в пресс-службе минобороны республики.

В рамках мероприятия планируется проверить уровень боевой и мобилизационной готовности, а также способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.

«Войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах», — рассказали в министерстве.

Проверку инициировал глава Минобороны Виктор Хренин под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Александра Вольфовича.

В настоящее время некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боеготовности. Действия белорусских войск пройдут практически на всех полигонах ВС и отдельных участках местности.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к оппонентам власти и призвал образумиться, чтобы не допустить в стране войны.