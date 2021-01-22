Cтолтенберг: члены НАТО поддержали продление РФ и США действия ДСНВ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, поддерживают продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что государства — члены НАТО поддерживают продление данного соглашения, так как оно «имеет огромное значение для всех нас». По словам Столтенберга, альянс не должен допустить распада ДСНВ.

«Его продление — это не конец, это только начало процесса активизации международных усилий по контролю над вооружениями, который должен покрывать больше систем вооружений и включать новые страны-члены, в частности Китай», — добавил Столтенберг.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выступает за сохранение ДСНВ и продление этого соглашения.

До этого представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что США готовы предложить России продление ДСНВ на пять лет.