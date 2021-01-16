Администрация Байдена обсуждает возобновление ядерной сделки с Ираном

Администрация избранного президента США Джо Байдена проводит переговоры с иранской стороной на предмет возобновления ядерной сделки. Об этом сообщает 12 канал телевидения Израиля.

СМИ отмечает, что контакты сторон по данному вопросу стартовали за несколько дней до предстоящей инаугурации Байдена, запланированной на 20 января.

Телеканал уточняет, что израильская сторона рассчитывает, что в соглашение будут внесены дополнительные условия.

«Израиль попытается добиться улучшения ядерной сделки, которая включает ограничения на поддержку террористической деятельности и (иранскую. — «Газеты.Ru») программу баллистических ракет», — подчеркивает телеканал.

По оценкам Израиля, администрация уходящего с поста главы государства Дональда Трампа не планирует военные действия против Ирана в последние дни нахождения у власти.

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