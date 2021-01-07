ВМС США начнут патрулирование у российских берегов в Арктике

Военно-морской флот США начнет проводить регулярные патрулирования у российских берегов в Арктике. Об сообщает Breaking Defence со ссылкой на министра ВМС США Кеннета Брейтуэйта.

По словам министра, патрулирование начнется для «препятствования наступлению Москвы на Крайнем Севере».

Брейтуэйт отметил, что американской стороне в ближайшие годы придется «действовать более настойчиво» в этом регионе, чтобы оспорить «притязания» России и Китая в Арктике.

Журналисты спросили министра, должны ли США начать выполнять «операции по обеспечению свободы навигации» у северного побережья России. Брейтуэйт сравнил ситуацию с обстановкой в Южно-Китайском море, где у Китая и некоторых стран региона существуют разногласия по морским границам и зонам ответственности.

«Морские пути на Севере становятся судоходными, ВМС США собираются гарантировать нашим партнерам свободу судоходства», — сказал он.

Министр отметил, что такая стратегию являются «более смелой позицией», «правом» и «обязанностью» США как «доминирующей военно-морской силы в мире».

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