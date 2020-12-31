Китай намерен наращивать межармейское сотрудничество с Россией

Китай планирует продвигать межармейское сотрудничество с Россией в 2021 году и содействовать его повышению на еще более качественный уровень. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны КНР Таня Кэфэя.

Он отметил, что следующий год для России и Китая имеет особое значение, поскольку исполняется 20 лет с момента подписания между странами договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

«В наступающем году китайская сторона продолжит поддерживать тесные контакты с РФ, усиливать с ней прагматическое сотрудничество для того, чтобы наши межармейские связи перешли на более высокий [качественный] уровень», — сказал Кэфей.

Он также подчеркнул, что Пекин готов к интенсивному взаимодействию с Москвой, чтобы вносить еще более значительный вклад в мир и стабильность на всей планете.

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