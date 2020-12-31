В Белоруссии военные Деды Морозы развозили подарки на танках
Антон Демидов
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Минобороны Белоруссии опубликовало кадры, на которых запечатлено, как военнослужащие республики, одетые в костюмы Дедов Морозов, заступили на боевое дежурство.
В ролике показано построение военных.
Также на видео можно услышать, как им приказывают поздравить с Новым годом и вручить подарки белорусам. На кадрах видно, как после этого часть военных с мешками подарков садится в транспортный военный самолет, вертолет, на танк, бронетранспортеры и отправляются выполнять задачу.
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