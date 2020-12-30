Террористы взяли на себя ответственность за атаку на военнослужащих РФ в Идлибе

Запрещенная в России террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» взяла на себя ответственность за нападение на российских военнослужащих в провинции Идлиб 29 декабря. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что соответствующая информация об «уничтожении» БТР была обнародована связанной с террористами группировкой «Ибаа».

29 декабря бронетранспортер российской военной полиции был обстрелян в Идлибе с территории, находящейся под контролем протурецких бандформирований. Как сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник, инцидент произошел в 15.45 во время вывода турецкого наблюдательного поста в районе населенного пункта Трумба. Российский БТР-82А подвергся обстрелу из ПТРК. Трое российских военнослужащих были ранены.

В июне текущего года Верховный суд России признал организацию «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической и запретил ее деятельность на территории страны.

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