Россия выполнила в 2020 году все обязательства по экспорту вооружений

Россия в 2020 году выполнила все обязательства по заключенным контрактам на экспорт в другие страны военной техники и вооружения. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов в эфире канала «Россия 24».

По словам Борисова, в настоящее время продолжается работа по заключению новых контрактов.

«Он у нас постоянно в пределах 45-55 миллиардов, а объемы выручки на рынке вооружений всегда колеблются от 14 до 15 миллиардов», — добавил вице-премьер.

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